Более 8 кг нелегальных морепродуктов изъяли и уничтожили в Томске

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В январе 2022 года в Томске изъяли и утилизировали более 8 кг нелегальных морепродуктов. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Томской области.

В ходе проверки специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили 8,174 кг морепродуктов, у которых отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы, где указывается территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие места её происхождения.

Вся нелегальная продукция была изъята и уничтожена. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.