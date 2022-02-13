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Общество13 февраля 2022 4:49

Более 8 кг нелегальных морепродуктов изъяли и уничтожили в Томске

отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении
Источник:kp.ru
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Фото: pixabay

Фото: pixabay

В январе 2022 года в Томске изъяли и утилизировали более 8 кг нелегальных морепродуктов. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Томской области.

В ходе проверки специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили 8,174 кг морепродуктов, у которых отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы, где указывается территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие места её происхождения.

Вся нелегальная продукция была изъята и уничтожена. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.