Дома на десяти улицах останутся без света в Томске 14 февраля

Фото: Густаво Зырянов

В понедельник, 14 февраля, в Томске на время проведения плановых ремонтов оборудования свет отключат в домах на десяти улицах. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 10:00 обесточат дома по улице Говорова, 78.

С 09:00 до 14:00 света не будет по адресам:

ул.Яковлева 58А;

пер. Заозерный 1-3,1/1,1/2,3/3,15;

ул. Войкова 39;

ул. Мельничная 20,45-а.

С 09:00 до 12:00 электричество отключат в доме по переулку Буяновский, 3А;

с 11:00 до 13:00 - по улице Ракетная, 6А;

с 13:00 до 17:00- по улице Тверская, 51.

В период с 14:00 до 15:30 отключения пройдут в домах:

Московский тракт 15,21,25,27/1,29,29/1;

пер. Буяновский ,9,11-А,16-18,18-а,уч.9-а.

А с 14:00 до 17:00 - по улице Лазарева, 3В.