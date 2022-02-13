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Происшествия13 февраля 2022 2:48

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в томском поселке Нижний склад

На полу возле окна пожарные обнаружили тело 70-летнего мужчины
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Накануне днем в поселке Нижний склад Кировского района Томска произошло возгорание в жилом брусовом доме, в результате которого один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме в томском поселке поступило дежурному 12 февраля в 11:28. На момент прибытия пожарных горело внутри дома на первом этаже.

В результате возгорания частично обгорели стены внутри дома.

На полу возле окна пожарные обнаружили тело 70-летнего мужчины. Пострадавшая 59-летняя женщина с ожогами кистей рук, лица, дыхательных путей была доставлена в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы.

Возгорание было ликвидировано в 12:03. Причина пожара площадью 40 кв. метров устанавливается.