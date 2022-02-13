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Общество13 февраля 2022 2:08

До -13 градусов мороза с ветром прогнозируется в Томске 13 января

Осадков не ожидается
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Температура воздуха днем прогнозируется около -11…-13°С.

Температура воздуха днем прогнозируется около -11…-13°С.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье будет морозно и ветрено. Порывы ветра будут достигать скорость 12 метров в секунду, говорится на сайте регионального гидрометцентра.

В воскресенье, 13 февраля, в Томске осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем прогнозируется около -11…-13°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также осадков не ожидается, местами изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами с усилением до 12 м/с. Днем будет около -11…-16°С, местами -17…-22°С. На дорогах местами гололедица.