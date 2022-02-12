Томская "Лыжня России" приняла более 1700 участников

В соревнованиях принимали участие, как профессионалы, так и любители, самому старшему из участников 82 года. Фото: Александра БУДАЕВА

В Томске в соревнованиях "Лыжня России" приняли участие более 1700 человек. В гонке учувствовали, как профессиональные лыжники, так и любители, сообщает пресс-служба мэрии.

В городской администрации рассказали, что в субботу, 12 февраля, на четырех лыжных базах стартовала 40-я гонка "Лыжня России". Уточняется, что ровно в 12.00 был дан старт в забеге на дистанцию 2022 метра на базе "Сосновый бор", "Метелица", "Кедр" и стадионе "Буревестник".

В мэрии отметили, что в соревнованиях принимали участие, как профессионалы, так и любители, самому старшему из участников 82 года.