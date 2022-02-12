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Общество12 февраля 2022 10:06

В Томской области местные жители стали реже жаловаться на дополнительные услуги в банках

Ранее финансовые организации регулярно навязывали дополнительные платные опции
Ксения Высотина
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В Томской области местные жители стали меньше жаловаться на навязывание дополнительных услуг в банке.

В Томской области местные жители стали меньше жаловаться на навязывание дополнительных услуг в банке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области местные жители стали меньше жаловаться на навязывание дополнительных услуг в банке. До этого финансовые организации регулярно рассказывали про дополнительные платные опции, сообщили в отделении Банка России.

Как прокомментировала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко, в случае, когда банк или МФО как посредник продал заемщику дополнительную услугу, то, даже не найдя «владельца» этой услуги, клиент может написать претензию напрямую ее кредитору-продавцу.

Управляющая Отделением Томск Банка России также рассказала, что перед тем, как оформлять претензию, необходимо связаться с компании, предоставляющей услугу, и заявить об отказе и на возврат денег.