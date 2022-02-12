Коронавирус унес жизни еще одного жителя Томской области

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 65 405 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 февраля 2022 года стало известно о смерти одного жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

Также в Томской области выявлено 1 054 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 78 459 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 151 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 65 405 человека.