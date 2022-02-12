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Общество12 февраля 2022 9:15

К марту 2022 года в Томске появится первый сруб усадьбы Акулова

Предприниматели восстановят старинную усадьбу по программе "Дом за рубль"
Ксения Высотина
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В Томске к марту 2022 года появится первый сруб усадьбы Акулова. Томские предприниматели восстановят старинный дом по программе "Дом за рубль, сообщают арендаторы.

Они уточнили, что первый сруб установят на фундамент одного из домов уже к марту этого года, а в конце года появится второе деревянное сооружение.

Добавляется, что каждый фундамент обойдется в 5-6 млн рублей. Сами арендаторы планировали пустить на постройку 12 млн, но из-за роста цен строительные материалы обойдутся дороже.

Предприниматели рассказали, что хотят установить два сруба и каждому из них нужно отстояться около 10 месяцев.