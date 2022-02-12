В Томске ЖСК и ТСЖ выплатят 8,5 млн рублей за вызов ТКО

В Томске суд обязал ЖСК и ТСЖ выплатить 8,5 млн рублей за вывоз ТКО. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске суд обязал ЖСК и ТСЖ выплатить 8,5 млн рублей за вывоз ТКО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» продолжает претензионную работу в отношении юридических лиц – неплательщиков за оказанные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что суд обязал регионального оператора выплатить задолженность за период оказания услуги по обращению. Судебные решения на общую сумму 8,5 млн рублей получены в отношении ЖСК «Свой дом», ЖСК «Лесник» и других.