Жителя Молчаново посадят в тюрьму на 4 года за ограбление и насилие пенсионерки

После задержания злоумышленника выяснилось, что у него уже была судимость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Молчановском районе местного 29-летнего жителя посадят в тюрьму на 4 года за ограбление и насилие пенсионерки. Мужчина выкрал у нее из кошелька 8 тысяч рублей и скрылся, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Молчановский районный суд Томской области признал 29-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище и применением насилия неопасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что злоумышленник пришел домой к незнакомой женщине и начал требовать деньги на спиртное. Услышав отказ, мужчина повалил пенсионерку на диван, закрыл ей рот рукой и начал угрожать изнасилованием. После он увидел кошелек, который лежал рядом, выкрал 8 тысяч рублей и скрылся.

После задержания злоумышленника выяснилось, что у него уже была судимость. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.