Пять пунктов вакцинации от COVID-19 будут работать в Томске в выходные

В Томске 12-13 февраля будут работать 5 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 12-13 февраля будут работать 5 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку можно будет поставить в ТЦ и МФЦ, сообщает пресс-служба областной администрации.

В обладминистрации рассказали, что в субботу с 9.00 до 14.00 вакцинироваться можно в МФЦ по адресу пр. Фрунзе 103д. Также в субботу и в воскресенье всех желающих поставить прививку будут ждать в ТЦ "Изумрудный город", "Лето" и МСЧ №2. В торговых центрах пункты будут работать с 12.00 до 18.00, а в больнице с 10.00 до 18.00.

Помимо этого вакцину от ковида по-прежнему можно поставить в ТЦ "Мирамикс" с 12.30 до 18.00.