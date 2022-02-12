В Томской области к 2030 году будут очищены 8 водоемов

В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология"в регионе почистят водоемы в общей сложности на 68,7 га. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области к 2030 году будут очищены восемь водоемов. Уже летом 2022 года стартуют работы на озере Док, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Бюджетную поддержку федерации регион получит на выполнение работ на озерах Док (Северск), Беленькое (Томск), водоеме вблизи п. Аэропорт (Томский район), на озерном комплексе в п. Самусь, а также на прудах в селах Новопокровка Кожевниковского района, Каргала Шегарского района, Пудовка Кривошеинского района и на водохранилище на р. Ум", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология"в регионе почистят водоемы в общей сложности на 68,7 га. Добавляется, что экологические условия улучаться для 817,6 человек.