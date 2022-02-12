Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 4:02

За неделю в Томске волонтеры почистили 12 дворов от снега

Уборка снега производилась в рамках социального конкурса «Снежная вахта»
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конкурс «Снежная вахта» продлится до 9 мая.

Конкурс «Снежная вахта» продлится до 9 мая.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске за неделю волонтеры почистили от снега 12 дворов. Уборка производилась в рамках социального конкурса «Снежная вахта», сообщили в городской администрации.

«Команды добровольцев приступили к соревнованию в уборке снега в рамках социального конкурса «Снежная вахта». На сегодняшний день команды помогли с уборкой снега возле частных домов 12 томским пенсионерам и ветеранам», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что к уборке снега приступили добровольцы общественных организаций, молодежные инициативные группы, и добровольцы общеобразовательных учреждений. По условиям конкурса задания на уборку снега участникам предоставляют организаторы. Однако и сами команды могут предложить объект для уборки.

Отмечается, что конкурс «Снежная вахта» продлится до 9 мая. Добровольцам предстоит приводить в порядок общественные пространства Томска, в том числе тех, которые были благоустроены ранее по нацпроекту «Жилье и городская среда».