За неделю в Томске волонтеры почистили 12 дворов от снега

Конкурс «Снежная вахта» продлится до 9 мая. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске за неделю волонтеры почистили от снега 12 дворов. Уборка производилась в рамках социального конкурса «Снежная вахта», сообщили в городской администрации.

«Команды добровольцев приступили к соревнованию в уборке снега в рамках социального конкурса «Снежная вахта». На сегодняшний день команды помогли с уборкой снега возле частных домов 12 томским пенсионерам и ветеранам», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что к уборке снега приступили добровольцы общественных организаций, молодежные инициативные группы, и добровольцы общеобразовательных учреждений. По условиям конкурса задания на уборку снега участникам предоставляют организаторы. Однако и сами команды могут предложить объект для уборки.

Отмечается, что конкурс «Снежная вахта» продлится до 9 мая. Добровольцам предстоит приводить в порядок общественные пространства Томска, в том числе тех, которые были благоустроены ранее по нацпроекту «Жилье и городская среда».