В Томске полиция поймала мужчину, который украл металлическое ограждение

В Томске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали местного 64-летнего мужчину, который похитил металлическое ограждение. Сумма ущерба составила 4 500 рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе несения службы по охране общественного порядка сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, в вечернее время в районе дома 26/1 по улице Бела Куна был остановлен мужчина, в руках он переносил секцию металлического ограждения», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ходе осмотра выяснилось, что на металлической конструкции имеются повреждения. Установлено, что часть ограждения была сломана и похищена мужчиной в районе дома № 22 по улице Бела Куна областного центра.

Сумма, причиненного ущерба составила более 4 500 рублей.