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Происшествия11 февраля 2022 11:34

В ДТП с участием Hyundai и Ford пострадала 62-летняя томичка

Автомобиль Hyundai Solaris врезался в движущийся впереди Ford Focus
Источник:kp.ru
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Полиция разыскивает очевидцев этого ДТП.

Полиция разыскивает очевидцев этого ДТП.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Днем в пятницу, 11 февраля, в Томске произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения травмы получила 62-летняя женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Столкновение автомобилей Hyundai и Ford произошло 11 февраля около 13:15 на регулируемом перекрестке улицы Елизаровых и проспекта Кирова. По предварительной информации, автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 32-летний мужчина, врезался в движущийся впереди Ford Focus.

После удара Ford, которым управлял 23-летний мужчина, сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 62-летняя женщина получила травмы.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.