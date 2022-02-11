Житель Томска обвиняется в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии

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В Томске 27-летний местный житель обвиняется в покушении на применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года к обвиняемому домой нагрянули полицейские для того, чтобы доставить его на допрос к следователю. Однако мужчина, который в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения, ехать отказался и начал вести себя агрессивно. Он размахивал кухонным ножом, разбил окно в квартире, затем выбежал в подъезд и начал стучать в двери к соседям.

Полицейские вызвали росгвардейцев. При задержании обвиняемый попытался ранить одного из них ножом, в связи с чем росгвардейцу пришлось выстрелив нападавшему в ногу.

Проведенная экспертиза показала, что в момент нападения мужчина имел временное острое психическое расстройство из-за чего не мог отдавать отчет своим действиям.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Томска.