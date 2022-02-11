Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым.
Фото: Ксения Высотина
Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым. Дизайнер посетил город 10 февраля, сообщили в пресс-службе вуза.
"Он сразу отправился на наш исследовательский ядерный реактор – даже для бывалого путешественника это классный опыт. Потом была прогулка по Европейскому кварталу – нашему кампусу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лебедев приехал в Томск для знакомства с политехническим университетом и для обсуждения совместных планов на будущее, каких- пока что не раскрывается.