Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым. Фото: Ксения Высотина

Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым. Дизайнер посетил город 10 февраля, сообщили в пресс-службе вуза.

"Он сразу отправился на наш исследовательский ядерный реактор – даже для бывалого путешественника это классный опыт. Потом была прогулка по Европейскому кварталу – нашему кампусу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев приехал в Томск для знакомства с политехническим университетом и для обсуждения совместных планов на будущее, каких- пока что не раскрывается.