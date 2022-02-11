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Общество11 февраля 2022 9:35

Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым

Дизайнер посетил город 10 февраля
Ксения Высотина
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Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым.

Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым.

Фото: Ксения Высотина

Томский политех будет сотрудничать с дизайнером Артемием Лебедевым. Дизайнер посетил город 10 февраля, сообщили в пресс-службе вуза.

"Он сразу отправился на наш исследовательский ядерный реактор – даже для бывалого путешественника это классный опыт. Потом была прогулка по Европейскому кварталу – нашему кампусу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев приехал в Томск для знакомства с политехническим университетом и для обсуждения совместных планов на будущее, каких- пока что не раскрывается.