В 2022 году собаки покусали уже 10 жителей Томской области

В 2015 году в регионе насчитывалось 54 стаи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже десять укусов собак зафиксировали власти Томска в 2022 году. Чаще всего кусают домашние собаки, которых хозяева выпускают на прогулку, сообщила руководитель службы отлова Алена Можейко.

Как рассказал сотрудник гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Сергиенко, в прошлом году было отловлено 1239 животных. С начала 2022 года зарегистрировано уже 10 нападений собак на томичей.

Алена Можейко отметила, что зачастую нападают домашние собаки, которых хозяева отпускают на самовыгул. И как только специалисты приезжают по заявке - собаки разбегаются по домам, а вход на частную территорию запрещен, добавила она.

По ее мнению, действующий в РФ закон нуждается в корректировке в части наказания за «самовыгул».

В Томске на сегодняшний день специалисты зафиксировали 6-8 устоявшихся собачьих стай. Они бродят на Каштаке, улицах Сибирская, Мокрушина и Богдана Хмельницкого. Можейко отметила, что в 2015 году в регионе насчитывалось 54 стаи.