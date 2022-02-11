Под окнами дома на улице Ивана Черных в Томске обнаружено тело человека

Фото: Густаво Зырянов

В Томске около дома на улице Ивана Черных обнаружено тело человека. Как сообщили очевидцы в соцсетях, погибший является ребенком.

В пятницу, 11 февраля, в томских соцсетях появилась информация о том, что под окнами на улице Ивана Черных обнаружили тело человека. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщили корреспонденту "КП-Томск" в пресс-службе СК, все обстоятельства произошедшего выясняются. Подробности произошедшего в ведомстве предоставят во второй половине дня.