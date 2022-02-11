Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 6:20

Ряд домов Октябрьского района Томска остались без холодной воды из-за аварии

Также ресурс будет отсутствовать частично в поселке Кузовлево
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 12:00 до 20:00 11 февраля.

В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 12:00 до 20:00 11 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске почти на 50 улицах в Октябрьском районе и в поселке Кузовлево из-за аварии отключили холодное водоснабжение. Ресурса не будет до 20.00, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

"В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 12:00 до 20:00 11 февраля", - говорится в сообщении.

Более точные адреса, где отключили воду, можно посмотреть по ссылке.