Ряд домов Октябрьского района Томска остались без холодной воды из-за аварии

В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 12:00 до 20:00 11 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске почти на 50 улицах в Октябрьском районе и в поселке Кузовлево из-за аварии отключили холодное водоснабжение. Ресурса не будет до 20.00, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

"В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 12:00 до 20:00 11 февраля", - говорится в сообщении.

Более точные адреса, где отключили воду, можно посмотреть по ссылке.