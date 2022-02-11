Дети, переболевшие COVID-19, могут пройти реабилитацию в томской детской больнице № 1

Для того, чтобы попасть на реабилитацию, необходимо направление педиатра из поликлиники. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Юные томичи, которые столкнулись с коронавирусом, могут пройти реабилитацию в педиатрическом отделении детской больницы № 1. Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram замглавврач больницы Андрей Солнышко.

По его словам, реабилитацией переболевших коронавирусом детей занимаются в педиатрическом отделении детской больницы №1. Причинами расстройств со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой системы, системы дыхания, и в целом снижения иммунитета могут стать последствия перенесенногоCOVID-19.

Солнышко добавил, что в реабилитации детей медики уделают большое внимание изменениям со стороны психики. План реабилитации зависит от течения коронавируса и осложнений, в него входят: разнообразная дыхательная гимнастика, физиотерапия, лечебно-профилактический массаж и многое другое.

Для того, чтобы попасть на реабилитацию, необходимо направление педиатра из поликлиники. Узнать всю интересующую информацию по этому вопросу можно у заведующей педиатрическим отделением Татьяны Давыдовой по телефону 8 (913) 806 44 74.