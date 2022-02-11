В Томске 12 февраля пройдет старт «Лыжни России»

Томск присоединится к 40-й открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в субботу, 12 февраля, пройдет массовый старт «Лыжни России». Из-за мороза мероприятие сдвинули на час позже, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Наш город присоединится к 40-й открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». В связи с понижением температуры воздуха программа мероприятия сдвигается на 1 час вперед", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что старт на 2022 метра без учета времени дадут в 12.00 на лыжных базах: "Кедр", "Сосновый бор, стадион "Буревестник", "Метелица". Помимо этого, старт на 5 и 10 км с учетом времени дадут на стадионе "Буревестник".