19 почтоматов «Почты России» заработали в Томске

С помощью почтоматов томичи смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов в удобных локациях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске заработали 19 почтоматов «Почты России», до конца 2022 года планируется установить еще 23. Об этом сообщили в пресс-службе почты.

С помощью почтоматов томичи смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов в удобных локациях. Загрузка и получение отправлений происходит при вводе персонального кода доступа на сенсорном экране.

В Томске на сегодняшний день жители могут воспользоваться 19 почтовыми автоматизированными терминалами. Они установлены в трех крупных отделениях «Почты России» и 16 супермаркетах. Планируется, что в скором времени почтоматы появятся еще в 23 локациях.

На сегодняшний день почтоматы в Томске работают по предварительной оплате. После того, как курьер доставляет посылку в почтомат, томичу приходит СМС, где указан код получения заказа. Со временем в планах запустить оплату через POS-терминал почтомата.