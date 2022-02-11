В томских вузах обучаются более 60 тысяч студентов

Фото: пресс-служба АТО

Число студентов в томских вузах в 2021/22 учебном году в сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось на 1,7 тысячи человек.

По словам заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, на 1 октября количество студентов, которые обучаются в томских вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, года составило более 60 тысяч, что на 1,7 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Замугебнатора добавила: «Рост очевиден, и в этой связи очень удивляет периодически возникающая в соцсетях и СМИ информация о том, что количество студентов томских вузов якобы снижается. На 1 октября 2020 года в вузах Томска обучалось 58 294 студента, а на 1 октября 2021 года – 60 016. Источником этой статистики является официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ. Она учитывает студентов не только высших учебных заведений Томска, но и филиалов иногородних вузов, расположенных в Томске. На основании именно этих данных формируется бюджет всех вузов, финансируемых Минобрнауки России».

По данным на 1 октября 2021 года в томских вузах обучалось 11,5 тыс. студентов из 93 иностранных государств. По сравнению с 2019-м, «доковидным», годом, в этом учебном году число иностранных студентов-очников увеличилось на 770 человек, в основном, за счет граждан дальнего зарубежья. Наибольшее их число прибыло из Китая, государств Африки, Индии, Египта, Вьетнама, Монголии. Среди граждан ближнего зарубежья, обучающихся в томских вузах, преобладают представители Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

Огородова отметила, что порядка 600 томских студентов обучаются на основании квоты Правительства РФ для иностранных студентов. Томск входит в топ-5 субъектов РФ по количеству иностранных граждан, принятых на обучение в пределах квоты, отметила Людмила Огородова.

Численность выпускников государственных вузов в 2021 году составила 6771 человек. Показатель занятости выпускников на 1 октября составил 94,8 %, при этом трудоустроено – 53,7 %, продолжили обучение – 36,9 %, призваны в Вооруженные Силы РФ – 4,2 % выпускников. Значительная доля специалистов (57,6 %), получивших дипломы томских вузов, нашла место работы в Томске, Северске и Томской области.