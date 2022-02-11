В 2022 году в Томске продолжат разбираться с проблемой неприятных запахов летом

Работа над устранением данных запахов продолжается. Фото: Густаво Зырянов

В Томске в 2022 году продолжат разбираться с проблемой неприятных запахов летом. Роспотребнадзор сообщил, что угрозы для организма человека они не предоставляют. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Как прокомментировал замгубернатора, проблема распространения пахнущих веществ есть. Однако, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязнений атмосферы из-за этого не зафиксировано. Роспотребнадзор также сообщил, что угрозы для организма человека они не предоставляют.

Андрей Кнорр добавил, что работа над устранением данных запахов продолжается, предприятия вложили уже не одну сотню миллионов, чтобы решить эту проблему.