Для томичей на 83% подорожало заверенное завещание у нотариуса

Инфляция в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 составила 1,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области на 83% подорожало заверенное завещание у нотариуса. Инфляция в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 составила 1,2%, сообщает пресс-служба Томскстата.

Как рассказали специалисты, индекс потребительских цен в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года составил 101,2%, в январе 2021 года – 100,4%. Продовольственные товары в январе 2022 года подорожали в среднем на 1,7%.

В Томскстате добавили, что из продовольственных продуктов больше всего подорожали белокочанная свежая капуста (25,7%), чеснок (13,8%) и шоколад (12,9%). Также в 2021 году цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 0,9%.

Стоимость услуг в среднем за месяц выросла на 1%. Больше всего за прошлый год выросли цены на заверенное завещание у нотариуса (83%) и доверенность (42,9%).