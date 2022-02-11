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Общество11 февраля 2022 1:46

Жители Томской области в 2021 году сократили доходы на досуг, но стали больше тратить на питание

Сократилось количество выездов на курорты из-за ограничений
Ксения Высотина
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Как сообщил замгуберантора, в 2021 году томичи тратили больше на домашнее, общественное питание и на образование.

Как сообщил замгуберантора, в 2021 году томичи тратили больше на домашнее, общественное питание и на образование.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за 2021 год местные жители сократили свои расходы на развлечения и досуг, но стали больше тратить на питание. Сократилось количество выездов на курорты из-за ограничений, сообщил журналистам замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Как сообщил замгуберантора, в 2021 году томичи тратили больше на домашнее, общественное питание и на образование, но меньше на транспорт - 15,9%, услуги ЖКХ - 12,5%, одежду и обувь - 7%.

Андрей Кнорр также добавил, что помимо снижения трат на досуг, у жителей Томска сократились расходы на алкоголь.