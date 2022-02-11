В Томске 39-летний мужчина пойдет под суд за смертельные удары ножом знакомому

Уголовное дело передано в суд. Фото: Густаво Зырянов

В Томске местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года мужчина в компании своего приятеля распивали алкоголь. В какой-то момент на фоне взаимных оскорблений между мужчинами произошел конфликт, после которого обвиняемый взял нож и нанес им не менее 2 ударов в область лица и спины гостя.

Когда он понял, что натворил, то вызвал скорую помощь, однако потерпевший умер в больнице.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.