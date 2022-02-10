В полтора миллиарда рублей оценили ущерб от пожара в томской «Ленте» на Елизаровых

В Томске 21 декабря произошел пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых. Фото: Ксения Высотина

Гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых в Томске была застрахована от огневых рисков в «Ингосстрахе». В компании ущерб от пожара оценили в 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора компании.

Напомним, в Томске 21 декабря произошел пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых, 13. Из магазина вывели более 200 человек, пострадавших нет. Площадь пожара составила 3 500 кв. метров. Причиной пожара стал поджог, который совершил сотрудник 1988 года рождения. Открытый огонь тушили около 22 часов.

По словам замдиректора «Ингосстраха» Алексея Галахова, компания готовится к урегулированию убытка в размере 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, планируется проработать вопрос по увеличению степени защиты от рисков.

Эксперт отметил, что пиротехнические изделия не следует реализовывать в общих торговых залах. В этом случае даже при самой высокой степени защиты избежать масштабных убытков при наступлении «страхового случая» не получится.