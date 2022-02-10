Сергей Жвачкин единственный из десяти губернаторов Сибири не переболел COVID-19

Фото: Густаво Зырянов

Глава Томской области Сергей Жвачкин единственный из десяти сибирских губернаторов, который не переболел коронавирусом. Многие его коллеги за время пандемии успели переболеть им несколько раз, сообщает Сиб.фм.

В среду, 9 февраля, о заболевании коронавирусом сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников. Дважды столкнулся с COVID-19 глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол - первый раз в мае 2020 года и повторно в августе 2021 года.

Также переболели коронавирусной инфекцией губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, главы Хакасии Валентина Коновалова, Республики Алтай Олег Хорохордин, Красноярского края Александр Усс. Сообщали о заболевании COVID-19губернаторы Омской и Иркутской областей Александр Бурков и Игорь Кобзев, а также глава Алтайского края Виктор Томенко.

Единственный из губернаторов Сибири, кто на данный момент еще не столкнулся с коронавирусом, - губернатор Томской области Сергей Жвачкин.