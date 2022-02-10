Следственный комитет завел уголовное дело на главу Кожевниковского района

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Глава Кожевниковского района Томской области подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, в апреле 2020 года подозреваемый, занимая пост главы Кожевниковского района, заключил договор на работы по реконструкции очистных сооружений в селе Кожевниково в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». До конца 2020 года обязательства по договору должны были быть исполнены.

Однако от заказчика и подрядчика информация о строительстве очистных сооружений в селе Кожевниково в орган государственного строительного надзора не поступало, надзор в отношении объекта реконструкции не осуществлялся.

При этом несмотря на то, что объект не был введен в эксплуатацию и отсутствовало заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта, в декабре 2020 года подозреваемый принял все работы и произвел оплату.

В ведомстве добавили, что в ноябре 2021 года подозреваемый от имени Администрации Кожевниковского района заключил муниципальные контракты, согласно которым должны были быть выполнены режимно-наладочные работы на реконструируемом объекте, которые были предусмотрены и оплачены муниципальному контракту, заключенному в апреле 2020 года.

На данный момент проходят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.