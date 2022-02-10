В Томске на ремонт аварийной стены дома на улице Учебной выделили 11,7 млн рублей

В подпорной стене виден уклон и большое количество. Фото: Ксения Высотина

Аварийную стену, которая угрожает безопасности жителей, в доме на Учебной в Томске отремонтируют за 11,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

На капремонт аварийной стены многоэтажного дома по улице Учебная, 7/1в Томске городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности выделила более 11,7 миллиона рублей.

В подпорной стене, которая представляет собой железобетонную конструкцию в виде вертикальной плиты с уступами и выполнена на свайном основании, виден уклон и большое количество.

Эта стена находится вблизи жилого дома и угрожает безопасности томичей, которые проходят мимо, а также автотранспорту. На сегодняшний день движение там ограничено.

По словам начальника городского департамента капитального строительства Александра Суходолова, проектную документацию по капремонту стены разработали в 2021 году. Она получила положительное экспертное заключение. Ремонт начнется сразу после выделения средств.