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Общество10 февраля 2022 10:15

В ночь на 11 февраля томичей просят не парковать автомобили вдоль ряда улиц в Советском районе

На территории будет проходить уборка снега
Ксения Высотина
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В работах будут задействованы МБУ «ТомскСАХ», подрядчик администрации района, УК, ТСЖ и организации, которые ведут свою деятельность на территории района.

В работах будут задействованы МБУ «ТомскСАХ», подрядчик администрации района, УК, ТСЖ и организации, которые ведут свою деятельность на территории района.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске с 10 по 11 февраля автомобилистов просят не парковать свои машины вдоль ряда улиц в Советском районе. На территории будет проходить уборка снега, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Сегодня и завтра - 10 и 11 февраля - в Советском районе планируется комплексная уборка территории от снега. В работах будут задействованы МБУ «ТомскСАХ», подрядчик администрации района, УК, ТСЖ и организации, которые ведут свою деятельность на территории района", - говорится в сообщении.

В городской администрации также рассказали, что вдоль улиц Олега Кошевого и Шевченко, переулков Курский и Смоленский тоже будет проходить уборка.

Помимо этого, добавляется, что вместе с техникой к уборке снега подключатся дворники, они очистят придомовые и прилегающие территории административных зданий и объектов потребительского рынка.