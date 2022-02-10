Резкое похолодание до -37 градусов ожидается в Томской области в середине февраля

В Томске ночами температура воздуха будет колебаться от -25...-27 до -13...-16 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томской области средняя температура воздуха во второй декаде февраля ожидается около -17...-20 градусов. В Томске в дневное время возможны колебания температур от -16...-18 градусов до -6...-8 градусов, при этом прогнозируется снег, сообщили в региональном гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Томске ночами температура воздуха будет колебаться от -25...-27 до -13...-16 градусов и от -16...-18 до -6...-8 градусов днем. Осадки в виде снега ожидаются в отдельные дни декады.

В Томской области ночами столбики термометров опустятся от -25...-30 до -13...-18 градусов, в отдельных районах похолодает до -37 градусов. В дневное время температура воздуха ожидается от -13...-18 до -6...-11 градусов, местами до -23 градусов. Также в отдельные дни декады прогнозируется снег.