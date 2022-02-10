Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 8:53

В Томске в 2022 году власти планируют провести "Праздник топора"

Окончательное решение примут в марте
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В прошлом 2021 году в Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса. Фото: plotnik.tomsk.ru

В прошлом 2021 году в Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса. Фото: plotnik.tomsk.ru

В Томске в 2022 году, возможно, пройдет "Праздник топора". Пока что власти региона рассчитывают на его проведение, рассказал журналистам замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Как прокомментировал Кнорр, проведение праздника планируется на 100%, но с какими ограничительными мерами - пока что вопрос.

Помимо ежегодного фестиваля народных ремесел, замгубернатора также сказал, что рассматривается проведение праздников "Большой Амикан" в Верхнекетском районе и "Народная рыбалка" в Шегарском районе. Более точное решение о проведении всех мероприятий примут в марте.

Напомним, что в прошлом 2021 году в Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса.