В Томске в 2022 году власти планируют провести "Праздник топора"

В прошлом 2021 году в Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса. Фото: plotnik.tomsk.ru

В Томске в 2022 году, возможно, пройдет "Праздник топора". Пока что власти региона рассчитывают на его проведение, рассказал журналистам замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Как прокомментировал Кнорр, проведение праздника планируется на 100%, но с какими ограничительными мерами - пока что вопрос.

Помимо ежегодного фестиваля народных ремесел, замгубернатора также сказал, что рассматривается проведение праздников "Большой Амикан" в Верхнекетском районе и "Народная рыбалка" в Шегарском районе. Более точное решение о проведении всех мероприятий примут в марте.

Напомним, что в прошлом 2021 году в Томской области перенесли 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора" из-за пандемии коронавируса.