На омикрон-штамм COVID-19 в Томской области приходится 70% случаев

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Несмотря на существенный рост заболеваемости коронавирусом в Томской области, госпитализируются только 10 % заболевших. Основная нагрузка легла на поликлиники, медицинские пункты и колл-центры, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

По словам заместителя губернатора Томской области по социальной политике, замруководителя регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Алены Левко, на сегодняшний день на территории региона фиксируются два штамма COVID-19 — дельта-штамм и омикрон. При этом 70 % всех случаев приходится именно на омикрон, что говорит о тенденции к вымещению.

Она добавила, что 10% заболевших нуждаются в госпитализации, у 30 % коронавирус протекает бессимптомно, остальные лечатся амбулаторно. Основная нагрузка на сегодняшний день пришлась на первичное звено - колл-центры, терапевтов и педиатров, подчеркнула Левко.

Ежедневно в Томской области в колл-центры и регистратуры поликлиник поступают более 20 000 звонков, из них 5,5 тысячи - на единый номер 122 и единую регистратуру 777-200 (вызовы на дом). Порядка 1000 вызовов также приходится на скорую помощь, ежедневно на линию выходят 45 бригад. В поликлиниках более 470 респираторных бригад ежедневно выезжают к пациентам на дом.

Как подчеркнула Левко, Томская область на сегодняшний день занимает 56-е место по заболеваемости коронавирусом в России. В течение последних дней в Томской области стабильно выявляют более 900 случаев заболевания коронавирусом, 70 % приходится на Томск и Томский район. Заболевают чаще всего люди трудоспособного возраста, отметила замгубернатора.

По прогнозам специалистов, ситуация должна стабилизироваться через две недели. Томичей призывают вакцинироваться против COVID-19, носить маски, а также ограничить социальные контакты.

Алена Левко сообщила, что Томская область на сегодняшний день находится в стадии активного прироста заболевших. По ее словам, это продлится еще порядка двух недель. Отмечается и сокращение продолжительности волн заболеваемости. Первые три волны длились в среднем 110 дней, осенняя четвертая волна длилась 80 дней. Специалисты прогнозируют, что эта волна будет более короткая, но более мощная.

В Томской области для помощи системе здравоохранения справиться с нагрузкой, стало возможным оформлять больничные дистанционно, кроме этого, к работе с экстренными вызовами привлечена частная неотложная помощь, открыты центры амбулаторной помощи в крупных поликлиниках и мобильные ФАПы Зеленых Горках и Северном Парке. В скором времени ФАП появится в Радонежском.