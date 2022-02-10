На уборку томских улиц от снега вышли более 110 единиц спецтехники

Фото: пресс-служба мэрии Томска

В четверг, 10 февраля, убирать улицы Томска от снега вышли 125 человек и 110 единиц техники «ТомскСАХ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Накануне уборка снега проходила в Академгородке на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». Спецтехника «ТомскСАХ» вместе с подрядчиками районной администрации очистили от снега проезжую часть улицы и внутриквартальную территорию ул. Московский тракт, 70/1.

Кроме этого, снег вывозится с внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети на улицах Клюева, Обручева, Бирюкова, Интернационалистов, Ф. Мюнниха и проспекте Ленина. Фронтальный погрузчик работает на ул. Красноармейская.

От плотного снега очищают тротуары по пр. Комсомольский - от ул. Карташова до ул. Енисейской и по пр. Кирова - от ул. Вершинина до ул. Советская. Грейдер работает на ул. Высоцкого, Мостовая и микрорайона Хромовка.