Жительницу Томска будут судить за оскорбление полицейского в мессенджере

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В Томской области 29-летняя местная жительница обвиняется в оскорблении представителя власти. Женщина отправила оскорбительное сообщение в популярном мессенджере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что декабре 2021 года женщина отправила в популярный мессенджер голосовое сообщение, в котором в нецензурной форме оскорбила сотрудника ГИБДД, который ранее остановил транспортное средство под управлением её брата.

Женщина унизила честь и достоинство полицейского, публично оскорбив его в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье Парабельского судебного района Томской области.