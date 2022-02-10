Замдиректора «Томского пива» Литвина освободили из-под домашнего ареста

В итоге в зале суда с Литвина был снят электронный браслет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд освободил замгенерального директора ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина из-под домашнего ареста. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Ъ».

Напомним, Литвин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий, по данным следствия, был оценен в 1,3 млн рублей. По материалам дела, в 2016 году замгендиректора, он же руководитель юридического отдела, ввёл в заблуждение томского предпринимателя. «Томское пиво» купило у коммерсанта два земельных участка по необоснованно низкой цене. Взамен Литвин пообещал помощь со стороны мэра города в изменении территориальной зоны ещё одного земельного участка. На самом деле у мэра не было возможности повлиять на этот вопрос.

Адвокаты Литвина и общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области, заместитель председателя Партии роста Елена Ульянова подали жалобу, которую Верховный суд удовлетворил. В итоге в зале суда с Литвина был снят электронный браслет.