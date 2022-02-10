Томичи могут узнать цены на лекарственные препараты онлайн

Он был создан для контроля над ценами на лекарственные препараты в томских аптеках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Томска и области смогут узнать цены на жизненно важные препараты не выходя из дома благодаря специальному онлайн-сервису. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Сервис ведет свою работу с 2021 года, он был создан для контроля над ценами на лекарственные препараты в томских аптеках. Онлайн-сервис доступен по адресам: aptekacontrol.gov70.ru и контрольаптек70.рф.

Государственный контроль введен только жизненно необходимые и важнейшие препараты, которых насчитывается более 42 тысяч. В департаменте по лицензированию и региональному государственному контролю Томской области работает «горячая линия» по телефону: 8 (3822) 279-323.

По этому номеру томичи могут задать интересующий вопрос о работе сервиса, а также оставить отзыв или жалобу по вопросам соблюдения требований к ценам на жизненно важные лекарства.