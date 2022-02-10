Состояние выпавшего из окна томской школы подростка улучшилось

Состояние мальчика улучшилось и сейчас оценивается, ка средней степени тяжести.
Фото: Александр БОЙКО
Мальчика, который выпал с 4 этажа в томской школе, перевели из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение. Состояние подростка улучшилось, сообщили в tekegram-канале облздрава.
По словам главного врача, школьник продолжает лечение, но уже не в реанимации, а в травматолого-ортопедическом отделении.
В "Области здоровья" рассказали, что состояние мальчика улучшилось и сейчас оценивается, как средней степени тяжести.