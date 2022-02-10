Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 2:38

Состояние выпавшего из окна томской школы подростка улучшилось

Состояние подростка улучшилось
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Состояние мальчика улучшилось и сейчас оценивается, ка средней степени тяжести.

Состояние мальчика улучшилось и сейчас оценивается, ка средней степени тяжести.

Фото: Александр БОЙКО

Мальчика, который выпал с 4 этажа в томской школе, перевели из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение. Состояние подростка улучшилось, сообщили в tekegram-канале облздрава.

По словам главного врача, школьник продолжает лечение, но уже не в реанимации, а в травматолого-ортопедическом отделении.

В "Области здоровья" рассказали, что состояние мальчика улучшилось и сейчас оценивается, как средней степени тяжести.