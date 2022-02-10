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Здоровье10 февраля 2022 1:50

В Томской области более 35 подростков уже поставили вакцину от COVID-19

В основном это подростки, 12-14 лет
Ксения Высотина
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На сегодняшний день привилось 36 несовершеннолетних.

На сегодняшний день привилось 36 несовершеннолетних.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области с начала старта вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, более 35 несовершеннолетних уже поставили прививки. Об этом сообщает информационный портал "Вести Томск" с отсылкой на регионального начальника отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Римму Волошину.

Как рассказала начальник медицинской профилактики, на сегодняшний день привилось 36 несовершеннолетних. В основном это подростки от 12 до 14 лет. Также она уточнила, что на данный момент дети чувствуют себя хорошо, медицинские работники следят за их состоянием.

Римма Волошина пояснила, что вакцина Спутника-М двухкомпонентная, как и Спутника-V. Вторая прививка тоже ставится через 21 день. Единственное отличие вакцин - это то, что в препарате для несовершеннолетних уменьшена концентрация в 5 раз, чем для взрослых.

Отмечается, что вакцинация подростков от COVID-19 проходит с 12 до 17 лет. Если ребенку меньше 15, то потребуется согласие родителей. Прививка является добровольной.

Напомним, что вакцинация среди подростков стартовала 2 февраля 2022 года.