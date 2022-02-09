Двоих томичей осудили на два года за вымогательство денег у сироты

Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске Октябрьский районный суд признал виновными двоих местный жителей в вымогательстве. Мужчины вымогали деньги у несовершеннолетнего сироты, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что двое жителей Томска с угрозой применения насилия решили вымогать деньги у несовершеннолетнего. Они знали, что ребенок является сиротой, и каждый месяц получает денежные выплаты.

Суд приговорил томичей к 2 годам лишения свободы условно, назначив испытательный срок в два и три года.

Приговор суда вступил в законную силу.