Томичи смогут попасть в обладминистрацию только при наличии QR-кода и ПЦР

Теперь жители Томской области, которым нужно будет посетить здание областной администрации, должны предъявлять не только стандартные документы, удостоверяющие личность, но и QR- коды или отрицательный результат ПЦР теста. Фото: Владислав Пирогов

В Томске жители региона не смогут попасть в обладминистрацию без QR-кода и ПЦР-теста. Такие правила появились в связи с продолжающейся пандемией.

Теперь жители Томской области, которым нужно будет посетить здание областной администрации, должны предъявлять не только стандартные документы, удостоверяющие личность, но и QR- коды или отрицательный результат ПЦР теста, сообщили в информационном агентстве РИА с отсылкой на представителя региональной администрации.

Данное правило ввелось из-за продолжающейся пандемией изменились 4 февраля. Также собеседник агентства сказал, что у посетителей администрации должны быть с собой защитные маски и дезинфицирующие средства.