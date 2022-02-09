Укравшего шпица томича приговорили к 3,5 годам колонии

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 35-летнего местного жителя признали виновным в краже породистой собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что в марте 2021 года мужчина шел по улице, когда увидел женщину, которая выгуливала собак породы «немецкий шпиц миниатюрный». Томич решил украсть одну собаку и подарить племяннице. В тот момент, когда женщину отвлек его знакомый под видом потенциального покупателя щенков, он схватил одну из собак, спрятал себе под куртку, при это повредив щенку лапу, и сбежал.

На следующий день мужчина решил вернуть женщине собаку, но за 15 тысяч рублей. Он позвонил ей, назначил встречу, на которой его задержали полицейские.

Суд учел наличие у мужчины непогашенных судимостей и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.