Медики 11 февраля ответят на вопросы томичей о течении COVID-19 у детей

Медики ответят на волнующие томией вопросы о течении коронавируса у детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 11 февраля, в соцсетях в Томске пройдет прямой эфир, во время которого медики ответят на волнующие томией вопросы о течении коронавируса у детей. Об этом сообщили в администрации Томской области.

Прямой эфир начнется в 11:00 на странице областной администрации в Instagram. На вопросы томичей будет отвечать заместитель главврача по лечебной работе детской больницы № 1 Томска Андрей Солнышко.

Специалист расскажет о том, как коронавирус проявляется у детей, а также о том, как проходит лечение и реабилитация.

Свои вопросы жители Томской области могут оставлять в комментариях под постом-анонсом.