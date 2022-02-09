Томские педагоги в 2021 году получали в среднем 39 500 рублей в месяц

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В Томской области в 2021 году уровень зарплаты педагогов в среднем составил 39 500 рублей. Об этом сообщила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Она уточнила, что эта информация основывается на ведомственном мониторинге, федеральной статистики пока нет. Грабцевич добавила, что рост к средней зарплате сотрудников детских садов в сравнении с 2020 годом составил 108%, в школах и образовательных организациях - 103%, в дополнительном образовании - 108%.

Грабцевич отметила, что дефицит учителей в томских школах возник из-за роста количества обучающихся. Она добавила, что сохранение численности педагогов - уже хорошо. Больше всего в регионе не хватает учителей начальных классов, математики, физики, иностранного языка.

Чтобы восполнить дефицит педагогов в Томской области регулярно увеличивают число бюджетных мест в системе средне-профессионального образования.