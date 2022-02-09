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Происшествия9 февраля 2022 7:23

21-летний томич подозревается в покушении на убийство мужчины на улице Мокрушина

Расследование уголовного дела продолжается
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томске 21-летний мужчина подозревается в покушении на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, 8 февраля в Кировском районе Томска 21-летний томич ударил ножом несколько раз в область головы и тела мужчины, желая убить его.

Однако до конца довести задуманное подозреваемому не удалось, так как потерпевшему была вовремя оказана медицинская помощь.

Подозреваемого задержали росгвардейцы, которые находились на маршруте патрулирования.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводится опрос свидетелей.

Расследование уголовного дела продолжается.