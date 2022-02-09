Томская мэрия заняла вторую строчку в рейтинге «открытости» в интернете в Сибири

По данным таблицы Томск набрал 26 балов. Фото: Владислав Пирогов

В рейтинге «открытости» в интернете в Сибири томская мэрия заняла второе место. На первом расположилась городская администрация Омска, сообщает сообщает «Коммерсант».

"Аутсайдерами рейтинга стали Норильск (12), Рубцовск (14,5), Прокопьевск (15), Бийск (15,5) и Ачинск (15,5). Средние показатели у администраций Братска (20,5), Иркутска (20), Новосибирска (20), Абакана (19), Ангарска (19), Новокузнецка (18,5), Бердска (18), ЗАТО Северск (17,5) и Кызыла (16,5)", - приводится в списке городов.

По данным таблицы Томск набрал 26 балов. В общем оценка складывалась из двух блоков, учитывающих состояние официальных сайтов где максимальная оценка была 10 баллов и активность администраций в соцсетях, где максимальная оценка составляло до 20 баллов.

Отмечается, что данные анализировались за декабрь 2021 года.