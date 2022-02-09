В Томской области до 2024 года построят исправительные центры для осужденных

Осужденные смогут работать по трудовому договору, получать официальную зарплату с медицинским обслуживанием, а также совершать покупки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По всей России до 2024 года планируется построить сеть исправительных центров на 100 тысяч мест для приговоренных к принудительным работам. Из них 400 мест - в Томской области, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В 2021 году в селе Дзержинском около Томска уже появились такие центры на 15 тысяч мест. В 2022 году планируется создать еще 35 тысяч мест по всей России.

Для создания исправительных центров Минюст России, который является инициатором этой идеи, предлагает либо возводить здания с использованием модульных конструкций, либо ремонтировать существующие здания на площадках ФСИН, муниципального имущества и собственности предприятий.

В Томской области администрация уже начала переговоры с рядом предприятий. С одним из них уже есть предварительная договоренность, согласно которой будет построен исправительный центр на 50 мест, а также будут трудоустроены осужденные.

Как рассказал заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, при таком подходе будут решены сразу несколько задач - будет решен вопрос нехватки рабочей силы на предприятиях, осужденные смогут заработать и выплатить долги, а также снизится уровень рецидивной преступности.

Он также добавил, что подобные центры поспособствует гуманизации уголовно-исполнительной системы. Осужденные смогут работать по трудовому договору, получать официальную зарплату с медицинским обслуживанием, а также совершать покупки. Осужденным с положительной характеристикой возможно разрешать проживать с семьей на территории города, заключил Толстоносов.

До марта 2022 года в регионе планируют подписать соглашение с пенитенциарным ведомством и утвердить совместную дорожную карту, согласно которой до 2024 года в Томской области создадут исправительные центры на 400 мест.